Китай примет участие в модернизации инфраструктуры в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В рамках своего визита в Китай, президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, провел встречу с председателем China Energy Engineering Corporation, Сун Хайляном, передает Trend.

China Energy Corporation - это крупная китайская корпорация, с огромным опытом в проектировании и строительстве объектов в сфере энергетики, инфраструктуры и промышленности, а также участвующая в реализации масштабных инвестиционных проектов в разных странах мира, чьи активы превышают 150 миллиардов долларов.

На встрече было подчеркнуто активное вовлечение China Energy в технологическую модернизацию энергетического сектора Узбекистана. Корпорация работает над проектами строительства солнечных и ветряных электростанций в Кашкадарьинской и Бухарской областях, а также над строительством теплостанции в Сырдарьинской области. В планах также участие в создании гибридной электростанции в Навоийской области. Кроме того, в сентябре этого года было запущено совместное производство цемента в Самаркандской области.

Президент Узбекистана и глава China Energy обсудили перспективы сотрудничества, включая модернизацию инфраструктурных объектов, внедрение систем хранения энергии и обучение квалифицированных специалистов в рамках программы развития отрасли до 2030 года. Особое внимание также уделено сотрудничеству в сфере водохозяйства и осуществлению совместных проектов в различных областях промышленности.

В результате встречи было достигнуто соглашение о разработке комплексной программы для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.