Узбекистан теряет 36% воды из-за устаревшей инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - На видеоселекторном совещании, в котором участвовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, обсудили проблемы, связанные с водным хозяйством, передает Trend.

Президент выразил озабоченность ростом актуальности проблемы водоснабжения, отметив, что в последние два года были выделены существенные субсидии на улучшение водного хозяйства, включая внедрение технологий экономии воды. Несмотря на это, Узбекистан потерял более трети потребленной воды в прошлом году из-за устаревшей инфраструктуры.

Из 39 миллиардов кубометров воды, потребленных в прошлом году, 36 процентов ушло в земельные каналы и рвы. Кроме того, ежегодно тратится от 5 до 6 миллиардов кубометров воды впустую, так как 70 процентов земель все еще орошаются устаревшими методами. Для орошения 2,5 миллионов гектаров земли используется более 5 тысяч насосов, и в процессе тратится 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Однако 80% этих насосов уже проработали 35-40 лет и исчерпали свой ресурс.

В связи с этим президент Шавкат Мирзиёев выразил глубокую обеспокоенность текущей ситуацией в сфере водного хозяйства и выразил недовольство деятельностью чиновников. Он дал указания по бетонированию каналов для уменьшения потерь воды, замене устаревших насосов на энергосберегающие, а также установке автоматизированных счетчиков на водных объектах для учета потребления воды.