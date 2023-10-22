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Российская компания построит в Узбекистане новый завод

Узбекистан Материалы 22 октября 2023 05:36 (UTC +04:00)
Российская компания построит в Узбекистане новый завод

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Российская компания "Технониколь," которая специализируется на производстве стройматериалов, планирует возвести завод в узбекистанском городе Ангрене, говорится на официальном сайте компании, передает Trend.

Согласно информации, планируется запустить завод для производства теплоизоляционных материалов с начала 2025 года. Проект предполагает инвестиции в размере не менее 1,3 миллиарда рублей (или 13,5 миллиона долларов), и мощность завода составит около 300 тысяч кубических метров готовой продукции в год.

Согласно словам Сергея Колесникова, сооснователя компании "Технониколь," это предприятие будет обеспечивать строительный рынок Узбекистана современными, надежными и высококачественными стройматериалами, которые востребованы в регионе.

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