Российская компания построит в Узбекистане новый завод

БАКУ /Trend/ - Российская компания "Технониколь," которая специализируется на производстве стройматериалов, планирует возвести завод в узбекистанском городе Ангрене, говорится на официальном сайте компании, передает Trend.

Согласно информации, планируется запустить завод для производства теплоизоляционных материалов с начала 2025 года. Проект предполагает инвестиции в размере не менее 1,3 миллиарда рублей (или 13,5 миллиона долларов), и мощность завода составит около 300 тысяч кубических метров готовой продукции в год.

Согласно словам Сергея Колесникова, сооснователя компании "Технониколь," это предприятие будет обеспечивать строительный рынок Узбекистана современными, надежными и высококачественными стройматериалами, которые востребованы в регионе.