Узбекистан и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Министр спорта и туризма Республики Беларусь Олег Андрейчик, находившийся на сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Самарканде, встретился с председателем Комитета по туризму Республики Узбекистан Умидом Шадиевым, передает Trend.

Андрейчик выразил высокую оценку быстрому развитию сферы туризма в Узбекистане и особое внимание уделил роли транспортной логистики в привлечении туристов, выделив необходимость запуска прямых рейсов между Самаркандом и Минском, а также проведение мероприятий по продвижению этих рейсов.

Были достигнуты соглашения о укреплении сотрудничества между узбекскими и белорусскими туристическими компаниями, системной рекламной работе и совместной разработке туристических продуктов с целью увеличения потока туристов.