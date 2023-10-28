В Узбекистане упрощается порядок регистрации телефонов

БАКУ /Trend/ - Регистрация мобильных устройств в Узбекистане становится более удобной для физических лиц и иностранных граждан, передает Trend.

В частности, теперь физические лица могут без уплаты таможенных сборов зарегистрировать два мобильных устройства (телефона), привезённых с собой из-за рубежа, вместо одного, как было ранее.

Для легального ввоза мобильных телефонов необходимо декларировать их при пересечении таможенной границы и внести их данные в систему UzIMEI. Это изменение направлено на предотвращение незаконных действий, обеспечивая гражданам возможность легальной регистрации второго мобильного устройства в системе UzIMEI.

Кроме того, введена онлайн-биометрическая идентификация человека (Face-ID) при регистрации мобильных телефонов в системе UzIMEI, что предотвратит злоупотребление личными данными граждан другими лицами. Эта технология позволяет физическим лицам зарегистрировать IMEI-коды своих мобильных устройств онлайн с использованием их собственных биометрических данных. Регистрация может осуществляться через официальный сайт (uzimei.uz), Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) и его мобильную версию, а также через регистраторов системы. Это обеспечивает более надежную защиту прав граждан и предотвращает незаконную регистрацию.