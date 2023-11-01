В Узбекистане вводится административная ответственность за пропаганду многоженства

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 ноября вводится поправка в законодательство, предусматривающая административную ответственность за пропаганду многоженства.

Как передает в среду Trend, соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс и кодекс об административной ответственности был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно министерству юстиции Узбекистана, пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 до 810 долларов США) либо административный арест до 15 суток.

Поправки также предусматривают аналогичные штрафы за совершение религиозного брачного обряда, не зарегистрированного по закону.

Отметим, что многоженство в Узбекистане запрещено и карается по закону вплоть до лишения свободы на три года.

Более того, в 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел запрет на проведение обряда бракосочетания по мусульманским канонам без регистрации брака в ЗАГСе.

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