В Узбекистане прогнозируется рост ВВП на 5,6−5,8%

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и финансов Узбекистана выставило на обсуждение законопроект о государственном бюджете на 2024 год и целевые ориентиры на 2025−2026 годы, передает Trend.

В следующем году прогнозируется рост ВВП на 5,6−5,8%, а в 2025—2026 годах — 6,2% и 6,4% соответственно.

Темпы роста промышленности, как ожидается, составят 6%, сферы услуг — 6,1%, сельского хозяйства — 4%.

Достичь этих показателей предполагается за счёт качественного продолжения структурных реформ, начатых в каждой сфере.

Инфляция в 2024 году ожидается на уровне 8−10%, в 2025 году — 7,5−8,5%, в 2026 году — 5,7%.