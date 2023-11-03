Узбекистан будет сотрудничать с Беларусью в области здавоохранения

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов провел встречу с делегацией Республики Беларусь, передает Trend.

Главной темой обсуждения стала сфера охраны здоровья матери и ребенка.

«Как известно, в Беларуси один самых низких показателей материнской и младенческой смертности в мире. В стране сформирована прочная нормативно-правовая база, создана эффективная система подготовки кадров в этом направлении», — говорится в сообщении Минздрава Узбекистана.

Белорусскую систему управления, в частности, планируется внедрить в работу Центра здоровья матери и ребёнка в Кашкадарьинской области. Для этого будут привлечены специалисты республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» в Беларуси. Акушерки первичного звена будут получать образование по белорусским образовательным стандартам.