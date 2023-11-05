БАКУ /Trend/ - В 2024 году Узбекистан увеличит импорт нефти из России, передает Trend.

Узбекистан намерен увеличить объем поставок нефтяного сырья из РФ через территорию Республики Казахстан до одного миллиона тонн. Это закреплено соответствующим трехсторонним документом, подписанным 4 ноября 2023 года в Москве.

Документ был подписан первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, первым заместителем министра энергетики Республики Узбекистан Азимом Ахмедхаджаевым и вице-министром энергетики Республики Казахстан Ерланом Аккенженовым.