Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Узбекистан импортировал из России 300 млн кубометров газа

Узбекистан Материалы 6 ноября 2023 06:00 (UTC +04:00)
Узбекистан импортировал из России 300 млн кубометров газа

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Узбекистан импортировал из России 300 млн кубометров газа, передает Trend.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.

Контракт на закупку газа заключён на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год.

Поставки идут опережающими темпами — при утверждённых поставках (9 млн кубометров в сутки) для достижения 300 млн кубометров потребовалось бы 33 дня (или 10 ноября).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости