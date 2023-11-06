БАКУ /Trend/ - Узбекистан импортировал из России 300 млн кубометров газа, передает Trend.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.

Контракт на закупку газа заключён на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год.

Поставки идут опережающими темпами — при утверждённых поставках (9 млн кубометров в сутки) для достижения 300 млн кубометров потребовалось бы 33 дня (или 10 ноября).