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В Узбекистане заявили о готовности развивать газовое сотрудничество с Россией

Узбекистан Материалы 7 ноября 2023 03:18 (UTC +04:00)
В Узбекистане заявили о готовности развивать газовое сотрудничество с Россией

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен углубить сотрудничество в сфере газовой промышленности с Россией на долгосрочной перспективе.

Об этом сказал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на Петербургском международном газовом форуме, передает Trend.

По его словам, за последние шесть лет потребление электроэнергии в Узбекистане выросло на 40%. Он добавил, что Правительство ожидает такой же рост до 2030 года.

Журабек Мирзамахмудов напомнил, что Узбекистан является газодобывающей страной. Он добавил, что раньше Узбекистан был нетто-экспортёром газа, но в нынешних условиях страна стала импортером газа для обеспечения экономику и населения природным газом.

Министр также отметил значительный рост потребления электроэнергии в Узбекистане и планы на дальнейший рост.

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