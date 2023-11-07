В Узбекистане заявили о готовности развивать газовое сотрудничество с Россией

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен углубить сотрудничество в сфере газовой промышленности с Россией на долгосрочной перспективе.

Об этом сказал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на Петербургском международном газовом форуме, передает Trend.

По его словам, за последние шесть лет потребление электроэнергии в Узбекистане выросло на 40%. Он добавил, что Правительство ожидает такой же рост до 2030 года.

Журабек Мирзамахмудов напомнил, что Узбекистан является газодобывающей страной. Он добавил, что раньше Узбекистан был нетто-экспортёром газа, но в нынешних условиях страна стала импортером газа для обеспечения экономику и населения природным газом.

Министр также отметил значительный рост потребления электроэнергии в Узбекистане и планы на дальнейший рост.