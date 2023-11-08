В Узбекистане усилят контроль над покупкой инвалюты

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал для обсуждения проект изменений и дополнений в Правила осуществления валютных операций в Узбекистане, передает Trend.

Поправками предлагается усилить контроль над покупкой иностранной валюты со стороны юрлиц. При подаче заявки на приобретение валюты может быть расширен список дополнительных обосновывающих документов, которые требуется приложить. В частности:

контракт (договор, сделка, инвойс), заключённый для проведения валютной операции;

при обслуживании лизингов и кредитов в иностранной валюте — график возврата основной суммы и процентных платежей;

при репатриации прибыли, дивидендов и других доходов иностранных инвесторов — документ о распределении прибыли, выплате дивидендов, заключение аудиторской фирмы или налогового органа, а также подтверждение налогового органа о выплате налога на доход.

В некоторых случаях банк также сможет потребовать документы, обосновывающие законность происхождения средств в национальной валюте.