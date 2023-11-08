Узбекистан экспортировал газ в Китай на 412,2 млн долларов

БАКУ /Trend/ - Суммарно экспорт газа из Узбекистана в Китай с начала года составил 412,2 млн долларов, что почти в 1,9 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 767,68 млн долларов, передает Trend.

Это можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте на фоне энергокризиса в Узбекистане.

Если сравнить показатели только за один месяц, то в сентябре 2022 года было поставлено газа на 149,5 млн долларов.

Узбекистан всего за девять месяцев экспортировал газ на 411,7 млн долларов, что на 47,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре экспорт голубого топлива составил 33,8 млн долларов, что на 7,8 млн долларов меньше экспорта только в Китай.

Лидером по поставкам газа в Китай за девять месяцев стала Россия — 8,92 млрд (+почти 1 млрд долларов за месяц), Туркменистан расположился на втором месте — 7,41 млрд долларов (+780 млн долларов). Далее идёт Индонезия — 2 млрд долларов (+$300 млн), Мьянма — 1,1 млрд долларов (+$106 млн), Казахстан — 959,2 млн долларов (+$169,5 млн).