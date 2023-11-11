Китайская компания будет инвестировать в развитие генетических исследований в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В Министерстве высшего образования, науки и инноваций Узбекистана состоялась встреча заместителя министра Шахло Турдикуловой с делегацией, возглавляемой исполняющим президентом по Глобальному развитию компании Beijing Genomics Institute (BGI) доктором Нинг Ли, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы о привлечении инвестиций в Узбекистан для развития исследований в области геномики и биотехнологий. В частности, достигнута договоренность о передаче технологий для внедрения генетического паспорта и скрининга генетических заболеваний. Также были обозначены шаги по осуществлению проекта по созданию Национального биобанка в республике.

С представителями Китая также обсудили успешную реализацию пилотного проекта совместной компании "Genscreen" по скринингу новорожденных на 48 метаболических заболеваний в Узбекистане и пути расширения спектра генетических исследований для населения страны.