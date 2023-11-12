В Узбекистане стартует промышленная ипотека

БАКУ /Trend/ - Начаты проекты по организации производства и покраски тканей на 350 миллионов долларов в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, изготовлению искусственных нитей, тканей и их покраске на 60 миллионов долларов в Каракалпакстане, передает Trend.

Эти предприятия будут запущены в следующем году и переданы предпринимателям по условиям промышленной ипотеки, создав возможность экспортировать продукцию на $1,5 миллиарда.

Для поддержки развития текстильной отрасли было подписано постановление Президента, в соответствии с которым будет создана новая система поддержки текстильного, красильного и швейного производства. В частности:

- Предприятия, реализующие не менее 50% окрашенных тканей на внутреннем рынке, будут облагаться социальным налогом по ставке 1%.

- Им разрешено уплачивать налог на имущество в рассрочку на 3 года.

- До 1 января 2025 года будут компенсироваться 50% транспортных расходов на импорт хлопка и искусственного волокна.

- Технологическое оборудование и запасные части, импортируемые текстильными и швейно-трикотажными предприятиями, освобождаются от таможенной пошлины.