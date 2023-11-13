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Узбекистан отремонтирует железную дорогу в Афганистане

Узбекистан Материалы 13 ноября 2023 03:22 (UTC +04:00)
Узбекистан отремонтирует железную дорогу в Афганистане

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Афганистан договорились о ремонте участка железной дороги Хайратон — Наибабад — Мазари-Шариф, передает Trend.

Реконструкцию ветки проведут специалисты АО «Узбекистон темир йуллари».

«Это сотрудничество открывает новые перспективы для развития железнодорожных связей между Узбекистаном и Афганистаном, способствуя укреплению торгово-экономических отношений», — говорится в сообщении пресс-службы «Узбекистон темир йуллари».

Афганская сторона сообщила, что часть ж/д участка повреждена, поэтому «Узбекистон темир йуллари» была приглашена, чтобы провести ремонт в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. По данным Управления железных дорог Афганистана, глава УТЙ Зуфар Нарзуллаев пообещал провести работы качественно и по разумной цене, предоставив скидку в 50%.

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