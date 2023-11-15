Узбекистан примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата

БАКУ /Trend/ - Делегация Узбекистана примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, который состоится 1-2 декабря в Дубае, передает Trend.

Форум, на котором соберутся представители практически всех стран мира, ключевых международных организаций и гражданского общества, имеет исключительно важное значение для консолидации международных усилий в сфере противодействия изменению климата и смягчения его последствий, финансирования климатических стратегий и перехода к «зеленой» энергетике.

В регионе Центральной Азии, на который влияет экологический кризис, вызванный высыханием Аральского моря, проблема изменения климата становится одной из наиболее острых. В Узбекистане уделяют серьезное внимание продвижению вопросов «зелёной» повестки, принимаются меры по адаптации основных отраслей экономики к изменению климата, достижению углеродной нейтральности и увеличению доли возобновляемой энергетики.