В Узбекистане построят новые ГЭС

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье и изучил проведенные здесь работы по модернизации, передает Trend.

После ввода в эксплуатацию в 2006 году, эта гидроэлектростанция имела только два энергоблока общей мощностью 30 МВт. Президент посетил станцию в апреле 2019 года и дал указание по строительству еще двух гидроагрегатов. Сначала была увеличена высота дамбы водохранилища на 20 метров, что привело к увеличению вместимости с 380 миллионов до 500 миллионов кубометров. Затем были установлены два агрегата общей мощностью 145 МВт. В результате общая мощность Тупалангской ГЭС достигла 175 МВт, делая ее второй по величине в Узбекистане после Чарвакской ГЭС.

Эта модернизированная станция теперь способна генерировать дополнительные 467 миллионов кВт.ч электроэнергии ежегодно, обеспечивая улучшение электроснабжения для примерно 167 тысяч домохозяйств. Это также приводит к экономии в среднем 107 миллионов кубометров природного газа в год. Президент завершил поездку в Сурхандарью в марте текущего года, где проект по дальнейшей модернизации Тупалангской ГЭС был успешно завершен и введен в эксплуатацию. В рамках поездки была проведена презентация планов по увеличению потенциала гидроэнергетики на реке Тупаланг. Разработано 20 перспективных проектов по строительству станций в верховьях реки с общей мощностью 264 МВт. Глава государства отметил важность расширения этой работы, строительства микроГЭС на каждой речке и в каждой махалле, где имеется такая возможность.