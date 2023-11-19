Центральные банки Узбекистана и Японии договорились о налаживании сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Руководство Центрального банка Узбекистана встретилось в Токио с заместителем председателя Центрального банка Японии Токико Симидзу, передает Trend.

Согласно информации, на встрече была представлена подробная информация о реформах, проведенных в Узбекистане за последние семь лет, макроэкономической ситуации, денежно-кредитной политике, трансформации и приватизации госбанков.

По итогам встречи достигнута договоренность о постоянном сотрудничестве между двумя центральными банками, проведении совместных исследований новых финансовых инструментов и рисков, а также предоставлении технической помощи для повышения квалификации сотрудников.