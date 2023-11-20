БАКУ /Trend/ - Государственные органы США будут депортировать нелегальных мигрантов из Узбекистана по ускоренной процедуре, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации посольства США в Узбекистане, Департамент внутренней безопасности США передал информацию Государственному департаменту о том, что граждане Узбекистана, незаконно пересекающие границу с Мексикой, с настоящего момента не будут допущены на территорию США, вместо чего будут задержаны до решения своего иммиграционного статуса.

В посольстве подчеркнули, что США сотрудничают с правительством Узбекистана в целях высылки узбекских граждан, у которых нет законных оснований оставаться в стране, а также добавили, что вывоз осуществляется коммерческими авиакомпаниями и чартерными миссиями по контракту с Иммиграционной и таможенной службой США.

Отметим, что ускоренное выдворение представляет собой метод, применяемый Департаментом внутренней безопасности (DHS) США для оперативной депортации лиц из страны без предоставления им возможности предстать перед иммиграционным судьей.

Этот механизм позволяет ускорить процесс выдворения нелегальных мигрантов или лиц, нарушающих иммиграционные законы, минимизируя формальности и сокращая временные рамки.