Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг почти 51 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2023 года внешнеторговый товарооборот Узбекистана достиг 50,93 млрд долларов, что является увеличением на 10,26 млрд долларов или 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Экспорт возрос на 29,1%, достигнув отметки в 20,47 млрд долларов, тогда как импорт увеличился до 30,5 млрд долларов (+22,7%). Торговый дефицит превысил -10 млрд долларов, превышая показатель прошлого года ($9,01 млрд), и был немного сокращен благодаря резкому росту экспорта золота.

Узбекистан увеличил объем продаж золота до рекордных 6,87 млрд долларов, что в 2,3 раза больше, чем в январе-октябре 2022 года ($2,97 млрд) и превышает показатели последних шести лет, включая 2022 год ($4,11 млрд) и пандемийный 2020 год ($5,8 млрд).

Доля золота в общем экспорте страны составила 33,6%. В октябре только объем продаж золота достиг 1,23 млрд долларов.

Доля промышленных товаров в экспорте снизилась с 23% до 16,5%, уменьшившись в объеме поставок с 3,6 млрд до 3,38 млрд долларов. В то время как доля машин и транспортного оборудования выросла с 4,8% до 5,4%.

Экспорт без учета золота увеличился всего на 5,6%, достигнув 13,6 млрд долларов. Таким образом, если бы не учет экспорта золота, торговый дефицит превысил бы 16,9 млрд долларов.

Продажи овощей и фруктов увеличились до 964,7 млн долларов (+6,1%), зерновых — до 408 млн долларов (+54,8%), нефти и нефтепродуктов — до 259,2 млн долларов (+2,1 раза), деталей и принадлежностей для автомобилей — до 312,8 млн долларов (+34,8%), канцелярских машин и оборудования для автоматической обработки данных — до 23,7 млн долларов (+54,3%), оборудование электросвязи и звукозаписи — до 101,9 млн долларов (в 2,6 раза), электрических машин, аппаратов и приборов — до 187,1 млн долларов (+3,9%).

С другой стороны, поставки текстильной продукции снизились на 3,2% — до 2,56 млрд долларов, газа — до 458,2 млн долларов (-47,9%), электричества — до 50,3 млн долларов (-43,7%), удобрений — до 265,6 млн долларов (-25,5%), цветных металлов — до 1,13 млрд долларов (-10,1%).

Что касается импорта, высокий уровень остается в поставках продовольствия: зерновых и продуктов из них — 940,9 млн долларов (+14,6%), сахара, изделий из сахара и меда — 475,3 млн долларов (-0,4%), кофе, чая, какао, пряностей — 299 млн долларов (+22,6%), растительных масел и жиров — 289,5 млн долларов (+45,7%), мяса и мясопродуктов — 275,2 млн долларов (9,1%), овощей и фруктов — 262 млн долларов (+20,7%), молочных продуктов и яиц — 173,1 млн долларов (+34,5%).

Также увеличился импорт нефти и нефтепродуктов — 1,25 млрд долларов (+25,6%), угля, кокса и брикета — 161,2 млн долларов (+73,2%). Поставки газа выросли в 2,1 раза — до 561,7 млн долларов. В октябре импорт газа составил 73,8 млн долларов.