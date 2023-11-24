Узбекистан предложил разработать концепцию развития СПЕКА (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Узбекистан предложил разработать концепцию развития СПЕКА.

Как сообщает в пятницу Trend, это предложение озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Предлагаю совместно с ЕЭК ООН и ЭСКАТО разработать концепцию развития СПЕКА", - сказал он.

Мирзиёев отметил, что Узбекистан является сторонником превращения СПЕКА в открытую и еще более действенную региональную платформу по расширению экономического сотрудничества.

"Настало время для кардинального повышения эффективности деятельности рабочих групп по основным направлениям партнерства и укрепления институциональных основ СПЕКА", - подчеркнул он.

Также Шавкат Мирзиёев выразил поддержку созданию Целевого фонда СПЕКА, и отметил важность запуска его практической деятельности в следующем году.

"Речь идет прежде всего о внедрении передового в мире опыта и практик по устранению имеющихся барьеров и гармонизации мер технического регулирования экспортно-импортных операций", - сказал он.

Более того, Мирзиёев упомянул, что целесообразно разработать План совместных действий по стимулированию региональной торговли.

"Анализ показывает, что имеются все возможности для доведения взаимного товарооборота наших государств с нынешних 52 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году, доли промышленной продукции в его структуре – 70 процентов", - добавил он.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.

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