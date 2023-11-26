Узбекистан экспортировал плодоовощной продукции на сумму 951,3 млн долларов

БАКУ /Trend/ - За десять месяцев 2023 года зарубежным потребителям из Узбекистана отгружено 113 тысяч тонн винограда на $74,7 млн. – по средней цене 0,6 доллара за килограмм, передает Trend.

На втором месте по объему отгрузки находится маш, которого экспортировано 89,6 тыс. тонн на $71 млн. и на третьем – персики (87,2 тыс. тонн на $67,2 млн).

В общей сложности, за январь-октябрь 2023 года Узбекистан экспортировал 1 467,6 тыс. тонн плодоовощной продукции.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель увеличился на 2,4 %, или на 34,6 тыс. тонн.

Объем экспорта плодоовощной продукции за десять месяцев составил $951,3 млн. Темпы увеличения по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составили 4,5 %.

В общем объеме экспорт плодоовощной продукции составил 4,6 %.

Основными рынками сбыта были Россия (39,9 %), Пакистан (16,3 %), Казахстан (11,3 %) и КНР (9,7 %).