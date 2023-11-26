ЕС продлил срок действия GSP+ для Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз принял решение о продлении срока действия Генеральной системы преференций плюс («GSP+») для стран-бенефициаров, включая Узбекистан, на следующие четыре года, до 31 декабря 2027 года, передает Trend.

Это решение предоставляет значительное стимулирование развитию частного сектора Узбекистана, упрощая доступ к 448-миллионному европейскому рынку и способствуя углублению сотрудничества между узбекскими и европейскими компаниями, а также обеспечивает экономию на таможенных пошлинах.

В результате усилий по укреплению торговых отношений с Европейским Союзом и расширению географии экспорта, в течение 2022 года 628 узбекских предприятий экспортировали продукцию на европейские рынки на сумму 647 миллионов долларов, что в два раза превышает показатели 2020 года (292 млн. долл.).

В частности, благодаря льготам «GSP+», экспорт продукции текстильной промышленности вырос на 126,4%, химической промышленности – в 4,7 раза, сельского хозяйства и пищевой промышленности – на 103%, а электротехнической отрасли – на 117% по сравнению с 2021 годом.