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В Узбекистане введут мажоритарно-пропорциональную систему выборов

Узбекистан Материалы 26 ноября 2023 08:52 (UTC +04:00)
В Узбекистане введут мажоритарно-пропорциональную систему выборов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Узбекистане принят закон, направленный на усовершенствование процесса проведения выборов и референдумов в республике, передает Trend.

Согласно информации от пресс-службы Сената Узбекистана, новый закон предусматривает, что выборы в нижнюю палату парламента будут проводиться на основе смешанной избирательной системы, включая мажоритарную и пропорциональную.

В соответствии с этим законом предусмотрены как одномандатные, так и общие избирательные округа. 75 депутатов Законодательной палаты будут избираться от одномандатных округов по мажоритарной системе, в то время как остальные 75 депутатов будут избираться от общего округа на основе голосов, отданных политическим партиям по пропорциональной системе (партийному списку).

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