В Узбекистане откроют завод по производству электромобилей

БАКУ /Trend/ - Завод по производству электромобилей в Узбекистане запустят в 2024 году, объем производства составит 10 тыс. автомобилей в год. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Отмечается, что в настоящее время в стране уже реализованы первые проекты по производству электромобилей, и с учетом мирового тренда перехода к электромобилям, решение о создании автозавода считается актуальным.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также поручил начать выпуск комплектующих частей для электромобилей.

Планируется, что к 2030 году Узбекистан сможет производить до 1 млн легковых автомобилей. Ранее глава государства сообщал о намерении создать машиностроительный кластер в Хорезмской области с участием 30 предприятий, ориентированных на производство электромобилей.