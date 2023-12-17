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Россия планирует увеличить поставки нефти в Узбекистан

Узбекистан Материалы 17 декабря 2023 01:05 (UTC +04:00)
Россия планирует увеличить поставки нефти в Узбекистан

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Россия рассматривает возможность наращивания экспорта нефти и нефтепродуктов в Узбекистан, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает Trend.

Обе стороны активно сотрудничают в области стандартизации и метрологии, а также обсуждают возможности модернизации испытательных лабораторий в Узбекистане. Помимо этого, Россия выражает готовность поддерживать узбекские инициативы по освоению собственных минерально-сырьевых ресурсов, включая сферу геологии и недропользования.

Успешные проекты в разведке углеводородов в акватории Аральского моря и результаты сейсморазведки на территории Узбекистана подтверждают потенциал открытия крупных месторождений, преимущественно газовых.

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