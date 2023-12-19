Рост рождаемости в Узбекистане превысил 4 процента

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за январь-ноябрь 2023 года зарегистрирован рост показателя рождаемости на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает Trend.

Согласно данным Агентства статистики Узбекистана, за этот период в республике было зарегистрировано 887,424 новорожденных.

Агентство отметило, что за 11 месяцев 2023 года появилось на свет 459,701 мальчика и 427,723 девочки. Таким образом, количество новорожденных мальчиков превысило количество новорожденных девочек на 31,978.

Эти положительные тенденции в показателях рождаемости могут оказать влияние на демографическую ситуацию в стране. По предварительным оценкам Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУ, учитывая высокие темпы рождаемости, ожидается, что к 2030 году население Узбекистана превысит 41 миллион человек.