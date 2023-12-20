В Узбекистане завершен этап проекта по декарбонизации нефтегазового комплекса

БАКУ /Trend/ - Компания "Sanoat Energetika Guruhi" (Saneg), являющаяся крупным производителем нефти и газа в Узбекистане, успешно завершила техническую модернизацию инфраструктуры нефтегазовой добычи, что привело к значительному снижению выбросов метана, передает Trend.

Согласно информации, Этот процесс был реализован в рамках совместного проекта по декарбонизации с использованием передовых методов обнаружения и устранения утечек (LDAR) при тесном сотрудничестве с VEMA S.A. (Швейцария) и ICA-Finance AS (Норвегия).

Проект по декарбонизации будет способствовать существенному уменьшению выбросов углекислого газа на более чем 83 000 тонн в год, что эквивалентно снятию с эксплуатации около 20 000 автомобилей. Кроме того, он предоставляет возможность повысить эффективность мониторинга и снизить негативное воздействие выбросов на окружающую среду.

Тщательный анализ кадастра компании "Sanoat Energetika Guruhi" в рамках проекта LDAR позволил выявить и устранить утечки метана. Компании также разрабатывают еще четыре проекта в этой области.

Генеральный директор ICA-Finance AS, Арне Педер Бликс, выразил удовлетворение успешным ходом проекта и намерение реализовать дополнительные проекты в Узбекистане для обеспечения эффективных и качественных сокращений выбросов.

Директор компании VEMA SA, Михаил Партикевич, подчеркнул значимость проекта и выразил гордость участием в успешной инициативе по сокращению утечек метана, а также выразил намерение использовать накопленный опыт для реализации подобных проектов в нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Генеральный директор Saneg, Тулкин Юсупов, отметил, что проект по декарбонизации нефтегазового комплекса – это не только технологический прогресс, но и пример эффективного сочетания высокой производительности с ответственностью перед окружающей средой.