Узбекистан нарастил экспорт золота до рекордных $8,1 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2023 года внешнеторговый товарооборот Узбекистана составил 57,3 млрд долларов, что представляет собой увеличение на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Экспорт вырос на 30,6%, достигнув 20,47 млрд долларов, а импорт увеличился на 23,3% до 34,1 млрд долларов.

Особенно заметным стал рост экспорта золота. Экспорт золота с начала года достиг рекордных 8,15 млрд долларов, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. Золото составило почти половину объема экспорта в ноябре и более трети (35,1%) за весь отчетный период.

Тем не менее, доля промышленных товаров в общем экспорте страны снизилась с 22,3% до 16,2%, а объем поставок уменьшился с 3,96 млрд до 3,75 млрд долларов.