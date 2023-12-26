БАКУ /Trend/ - В рамках Народного Собрания Республики Болгария была учреждена группа дружбы "Болгария-Узбекистан", в состав которой входят 21 член, передает Trend.

Отмечается, что также активно функционирует межпарламентская группа Олий Мажлиса (парламент) Республики Узбекистан по сотрудничеству с Народным собранием Болгарии.

Пресс-служба Законодательной палаты парламента Узбекистана сообщила, что данное событие открывает новые перспективы для межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и Болгарией. Встречи в практическом духе будут продолжаться последовательно, что способствует повышению качества взаимодействия между двумя странами.