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Учреждена группа дружбы "Болгария-Узбекистан"

Узбекистан Материалы 26 декабря 2023 02:33 (UTC +04:00)
Учреждена группа дружбы "Болгария-Узбекистан"

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В рамках Народного Собрания Республики Болгария была учреждена группа дружбы "Болгария-Узбекистан", в состав которой входят 21 член, передает Trend.

Отмечается, что также активно функционирует межпарламентская группа Олий Мажлиса (парламент) Республики Узбекистан по сотрудничеству с Народным собранием Болгарии.

Пресс-служба Законодательной палаты парламента Узбекистана сообщила, что данное событие открывает новые перспективы для межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и Болгарией. Встречи в практическом духе будут продолжаться последовательно, что способствует повышению качества взаимодействия между двумя странами.

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