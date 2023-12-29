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Узбекистан и Италия обсудили реализацию совместных проектов

Узбекистан Материалы 29 декабря 2023 01:23 (UTC +04:00)
Узбекистан и Италия обсудили реализацию совместных проектов

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - 28 декабря текущего года министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, Лазиз Кудратов провел встречу с посолом Италии в Узбекистане Агостино Пинна, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались текущие вопросы сотрудничества и перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Был отмечен интерес итальянского бизнеса к Узбекистану, при чем за последние годы заметно увеличилось число предприятий с итальянским участием в республике. Обсуждены новые направления включают энергетику, металлургию, химическую промышленность, машиностроение, производство текстильной продукции и другие области.

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