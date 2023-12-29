Авиакомпания из Узбекистана выполнила первый демонстрационный рейс

БАКУ /Trend/ - 28 декабря узбекистанская авиакомпания "Air Samarkand" успешно провела свой первый символический демонстрационный рейс на борту Airbus A330 по маршруту Самарканд — Ташкент — Самарканд. Руководство Uzbekistan Airports торжественно встретило экипаж и представителей авиакомпании, передает Trend.

Согласно информации, основной целью данного авиарейса была проверка работы летного и кабинного экипажей, а также обеспечение выполнения всех необходимых требований и процедур перед началом регулярных пассажирских перевозок.

Авиакомпания "Air Samarkand" получила сертификат эксплуатанта от Агентства Гражданской Авиации Узбекистана.

Авиакомпания базируется в международном аэропорту "Самарканд" и была основана в апреле 2022 года. Флот компании включает в себя современные самолеты Airbus A330, A320 и A321.