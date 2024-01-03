Узбекистан намерен нарастить мощности ФЭС и ВЭС

БАКУ /Trend/ - 2 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев изучил презентацию, касающуюся результатов работы в 2023 году и планов на 2024 год по вопросам инвестиционной политики и увеличения доли возобновляемых источников в энергетике, передает Trend.

Отмечено, что за прошедший год было освоено более 22 миллиардов долларов иностранных инвестиций, что превышает показатели предыдущего года в 1,8 раза.

Президент подчеркнул необходимость увеличения объема иностранных инвестиций в текущем году, особенно в областях электротехники, машиностроения, производства строительных материалов, фармацевтики, текстильной и кожевенной промышленности.

Выделена важность целенаправленной работы с крупными инвесторами, усиления экономической дипломатии и активного вовлечения дипломатических представительств за границей в привлечение инвестиций.

Отмечена необходимость широкого использования специальных экономических зон в регионах и внедрения промышленной кооперации при реализации новых инвестиционных проектов для создания цепочек добавленной стоимости.

Рассмотрены вопросы развития "зеленой" энергетики, в том числе текущие проекты по строительству солнечных, ветряных и гибридных электростанций с общей мощностью 6,3 гигаватта. Запущены первые мощности в рамках 7 проектов на 2,6 гигаватта в 2023 году.

Президент также обсудил планы по завершению проектов, начатых в прошлом году, и созданию новых мощностей "зеленой" генерации в ближайшие годы. В 2024 году планируется достичь общей мощности фотоэлектрических станций (ФЭС) в размере 2,6 гигаватта, ветряных электростанций (ВЭС)- 900 мегаватт, а также запустить устройства для хранения энергии мощностью 400 мегаватт.