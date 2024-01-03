Китайская компания намерена осуществить ряд проектов в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания Rongjiang выразила намерение осуществить ряд проектов в Узбекистане, в частности в Ферганской области, передает Trend.

Согласно информации, состоялась встреча между главой Ферганской области Хайрулло Бозоровым и делегацией китайской компании Rongjiang, возглавляемой руководителем инвестиционной группы Ван Юэ Ху . Ван Юэ Ху высоко оценил инвестиционные возможности в Узбекистане, особенно в Ферганской области, и выразил готовность вложить средства в проекты в сфере строительства и развития в данном регионе.

Руководитель Rongjiang также объявил о желании участвовать в таких инициативах, как создание китайского индустриального и сервисного парка, а также китайского транспортно-логистического центра в Ферганской области. Эти проекты направлены на укрепление торгово-экономических связей между регионом и Китаем. Стороны также договорились организовать сотрудничество для успешной реализации всех предполагаемых проектов.