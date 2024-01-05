На одной из ТЭС в Узбекистане введена в эксплуатацию солнечная электростанция

БАКУ /Trend/ - На Ангренской тепловой электростанции (ТЭС) в Узбекистане введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 100 кВт, сообщили в пресс-службе компании "Тепловые электрические станции", передает Trend.

Согласно информации, это позволит обеспечить потребности станции за счет использования возобновляемых источников энергии.

Отмечается, что после запуска станция ежегодно производит дополнительные 150 тыс. кВт·ч электроэнергии, что приведет к экономии 53 тыс. кубометров природного газа или до 140 тонн угольного топлива.