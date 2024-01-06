В Узбекистане расширили перечень услуг, которые могут предоставлять резиденты IT Park

БАКУ /Trend/ - Резиденты IT Park в Узбекистане смог предоставлять услуги в области мультимедиа, дизайна, анимации и киберспорта, передает Trend.
Согласно информации, об этом говорится в соответствующем постановлении правительства страны.
Сообщается, что резиденты IT Park теперь имеют право предоставлять следующие услуги:
- Мультимедиа и дизайн (веб-дизайн, графический дизайн, дизайн
компьютерных игр, графика вектора, 3D-графика, дизайн визуализации,
моушен-дизайн);
- Производство мультипликационных продуктов;
- Осуществление деятельности по венчурному финансированию проектов в области информационных технологий и реализации программ акселерации;
- Предоставление услуг в сфере киберспорта.
Для получения статуса резидента IT Park в соответствии с новыми видами деятельности, юридические лица должны соответствовать следующим критериям:
- Для венчурного финансирования проектов в области
информационных технологий и реализации программ акселерации,
юридические лица должны быть зарегистрированы и находиться по
юридическому адресу на территории IT Park или его филиалов;
- Для предоставления услуг в сфере киберспорта, юридические лица должны обладать международным сертификатом в соответствии с перечнем, утверждаемым IT Park.