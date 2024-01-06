В Узбекистане расширили перечень услуг, которые могут предоставлять резиденты IT Park

БАКУ /Trend/ - Резиденты IT Park в Узбекистане смог предоставлять услуги в области мультимедиа, дизайна, анимации и киберспорта, передает Trend.

Согласно информации, об этом говорится в соответствующем постановлении правительства страны.

Сообщается, что резиденты IT Park теперь имеют право предоставлять следующие услуги:

- Мультимедиа и дизайн (веб-дизайн, графический дизайн, дизайн компьютерных игр, графика вектора, 3D-графика, дизайн визуализации, моушен-дизайн);

- Производство мультипликационных продуктов;

- Осуществление деятельности по венчурному финансированию проектов в области информационных технологий и реализации программ акселерации;

- Предоставление услуг в сфере киберспорта.

Для получения статуса резидента IT Park в соответствии с новыми видами деятельности, юридические лица должны соответствовать следующим критериям:

- Для венчурного финансирования проектов в области информационных технологий и реализации программ акселерации, юридические лица должны быть зарегистрированы и находиться по юридическому адресу на территории IT Park или его филиалов;

- Для предоставления услуг в сфере киберспорта, юридические лица должны обладать международным сертификатом в соответствии с перечнем, утверждаемым IT Park.