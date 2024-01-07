ЦБ Узбекистана намерен ужесточить требования по выдаче автокредитов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана планирует ввести и ужесточить меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности в стране и предотвращение чрезмерной долговой нагрузки, передает Trend.

Регулятор выразил обеспокоенность ростом автокредитования, который значительно превышает общие темпы кредитования.

Одним из шагов Центробанка будет введение показателя долговой нагрузки на уровне 60% по всем кредитам, с последующим снижением этого показателя до 50%. В настоящее время заёмщики направляют почти 70% своих доходов на выплату автокредитов, что, по мнению банка, увеличивает риски для финансовой системы.

Ужесточение требований по долговой нагрузке направлено на предотвращение возможных потрясений в банковской сфере и снижение рисков, связанных с возможным ухудшением дисциплины погашения кредитов и потерями в период кризиса или обесценивания активов.