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В Узбекистане на треть вырос импорт апельсинов

Узбекистан Материалы 7 января 2024 03:52 (UTC +04:00)
В Узбекистане на треть вырос импорт апельсинов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С начала прошлого года до конца ноября в Узбекистане отмечен рост объемов импорта апельсинов, передает Trend.

Общий объем увеличился с 8,4 тысячи тонн до 11,4 тысячи тонн. Основной поток импортных апельсинов поступал из Ирана (4,9 тысячи тонн), за ним следовали поставки из Египта (2,3 тысячи тонн) и Южной Африки (2,2 тысячи тонн).

Аналитики отмечают, что низкие цены на апельсины в этом году могут компенсировать высокие цены на виноград, с которыми столкнулись потребители. Оптовые цены на апельсины в Узбекистане остаются ниже, чем в предыдущие годы, и являются самыми низкими для стран Центральной Азии.

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