В двух городах Узбекистана будут реализованы проекты по производству солнечных батарей

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане до конца 2024 года планируется запустить проекты по производству солнечных батарей мощностью 250 МВт в городе Карши и 200 МВт в городе Нукус, сообщил руководитель информационной службы ассоциации "Узэлтеханоат" Намоз Толипов, передает Trend.

По его словам, ожидается, что к 2023 году объем производства электротехнических предприятий достигнет 23,8 трлн сумов, а объем экспорта продукции составит $1 млрд. Более 95 компаний-экспортеров уже отправили свыше 202 видов продукции в 68 стран мира, и 18 новых предприятий впервые получили возможность экспортировать свою продукцию.

В 2023 году национальная электротехническая продукция благодаря преимуществам GSP+ успешно появилась на рынках Великобритании, Германии, Чехии, Франции и ОАЭ, приведя к объему экспорта в Европу в размере $55 млн.

Также отмечено, что в рамках "Инвестиционной программы" выделены инвестиционные средства в общей сумме $191,5 млн, включая $88,3 млн прямых иностранных инвестиций.

Планом на будущее является увеличение производственного потенциала на 20% и достижение объема экспорта в $1,5 млрд к 2024 году. В рамках программы локализации планируется производство товаров на сумму 2,4 трлн сумов.

Также предусмотрено увеличение переработки медного сырья до 140 тысяч тонн и запуск 5 проектов стоимостью $55 млн в районе "Мис-кластер" в Охангароне.