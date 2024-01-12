Кыргызстан и Узбекистан будут сотрудничать в области ликвидации ЧС

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает Trend.

Согласно информации, соответствующее межправительственное соглашение было подписано в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в январе 2023 года. Закон был принят Жогорку Кенешем (парламент) Кыргызстана 29 ноября 2023 года.

Сообщается, что в рамках данного соглашения Узбекистан и Кыргызстан будут сотрудничать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в снижении риска стихийных бедствий. Обе страны обязуются оказывать взаимную помощь по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Соглашение также предоставляет возможность обмена опытом, информацией и технологиями, а также осуществление подготовки специалистов в области управления чрезвычайными ситуациями в учебных заведениях обеих стран.

Предусмотрена также реализация совместных проектов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в интересах народов обеих стран.