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Узбекистан и Германия обсудили сотрудничество в сфере туризма

Узбекистан Материалы 20 января 2024 04:21 (UTC +04:00)
Узбекистан и Германия обсудили сотрудничество в сфере туризма

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и Посол Германии в Узбекистане Тило Клиннер провели встречу для обсуждения сотрудничества в области туризма, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи рассмотрены усилия, предпринимаемые в последние годы совместно с немецкими туристическими организациями, направленные на увеличение туристического потока между Узбекистаном и Германией, развитие туристического образования в стране и улучшение туристического потенциала регионов.

Также обсуждены новые идеи, запланированные на 2024 год, и выделены перспективные проекты.

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