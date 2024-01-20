Узбекистан и Германия обсудили сотрудничество в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и Посол Германии в Узбекистане Тило Клиннер провели встречу для обсуждения сотрудничества в области туризма, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи рассмотрены усилия, предпринимаемые в последние годы совместно с немецкими туристическими организациями, направленные на увеличение туристического потока между Узбекистаном и Германией, развитие туристического образования в стране и улучшение туристического потенциала регионов.

Также обсуждены новые идеи, запланированные на 2024 год, и выделены перспективные проекты.