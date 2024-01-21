Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 23,9 %

БАКУ /Trend/ - Оборот внешней торговли Узбекистана с января по декабрь 2023 года достиг 62 597,4 миллиарда долларов США, что представляет собой прирост на 12 067,1 миллиарда долларов США или 23,9 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает Trend.

Экспорт вырос до 24 426,2 миллиарда долларов США, что представляет собой увеличение на 23,8 % по сравнению с предыдущим годом. Импорт составил 38 141,2 миллиарда долларов США, увеличившись на 24 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Существенный прирост отмечен в экспорте машин и транспортного оборудования, который увеличился на 331,5 миллиона долларов США (+34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Экспорт пищевых продуктов увеличился на 146,1 миллиона долларов США (+9%), напитков и табака на 12,4 миллиона долларов США (+16%).

В отношении импорта отмечается рост в области машин и транспортного оборудования на 5 239,5 миллиона долларов США (+54%), минерального топлива, смазочных масел и аналогичных материалов на 838,5 миллиона долларов США (+46,7%), химических веществ и аналогичной продукции на 492,3 миллиона долларов США (+11,3%).