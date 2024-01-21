В Узбекистане будет построен новый курорт при участии китайских инвесторов

БАКУ /Trend/ - В Ташкентской области будет возведен новый курорт с участием инвесторов из Китая, сообщает пресс-служба администрации (хокимията) Ташкентской области, передает Trend.

Согласно информации, хокимият Ташкентской области во главе с хокимом Зоиром Мирзаевым направила делегацию для посещения курортной зоны в Урумчи, где они изучили деятельность данного объекта.

Сообщается, стороны достигли соглашения о строительстве нового курорта в Акташе Бостанлыкского района Ташкентской области. Этот новый курорт будет расположен рядом с комплексом Heaven's Garden.

В феврале делегация из Китая посетит Ташкентскую область с целью изучения инвестиционного климата в Узбекистане и начала работ по новому проекту.

Предварительная стоимость данного проекта оценивается в $10 миллионов.