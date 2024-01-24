Президент Узбекистана прибыл в Китай

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, передает Trend.

В международном аэропорту «Шоуду» их встретили министр культуры и туризма КНР Сунь Ели и другие официальные лица.

Мирзиёев проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов Китая.

Китай является крупнейшим торговым партнером Узбекистана. В 2023 году объем товарооборота Китая и Узбекистана увеличился на 44,9%, достигнув $14 миллиардов.