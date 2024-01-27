ЕБРР одобрил новую пятилетнюю стратегию для Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Узбекистана, охватывающую период до 2029 года, передает Trend.

Согласно этой стратегии, банк сосредотачивается на трех ключевых направлениях:

1. Поддержка декарбонизации, улучшение эффективности использования водных ресурсов и развитие чистой энергетики.

2. Развитие частного сектора, сфера трудовой занятости, повышение квалификации, инклюзивность и переход к цифровым технологиям.

3. Улучшение экономического управления, делового климата и расширение возможностей подключения к инфраструктуре.

В контексте первого направления, ЕБРР будет работать с властями Узбекистана над декарбонизацией национальной экономики, увеличением доли возобновляемых источников энергии, а также снижением выбросов метана. Банк также поддержит коммерциализацию и модернизацию энергетических сетей, а также модернизацию систем водоснабжения и канализации.

В рамках второго направления, ЕБРР сосредоточится на развитии частного сектора, предоставляя финансирование, кредитные линии и рисковое обеспечение через местные банки-партнеры. Особое внимание будет уделено повышению энергоэффективности предприятий, основанных на участии женщин и молодежи. Также будет продолжено предоставление услуг бизнес-консультантов ЕБРР для отечественных малых предприятий.

В рамках третьего направления, банк будет поддерживать улучшение управления государственными предприятиями и банками, содействовать приватизации и развивать государственно-частные партнерства. ЕБРР также будет способствовать диалогу между государственным и частным секторами, с целью увеличения объема прямых иностранных инвестиций в страну.

Узбекистан остается ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии. На текущий момент банк инвестировал около 4,28 млрд евро в 147 проектов по всей стране, с основным акцентом на поддержку частного предпринимательства.