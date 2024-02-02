В Узбекистане принимаются дополнительные меры по упорядочению фармацевтической сферы

БАКУ /Trend/ - Согласно указу Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 23 января текущего года, организации, занимающиеся производством и реализацией лекарств и медицинских изделий, несут ответственность за обеспечение качества и безопасности своей продукции, передает Trend.

Для них будут введены специальные правила государственного контроля.

Планируется внедрение системы, направленной на оперативное выявление и реагирование на угрозы, связанные с применением лекарств. Для этого будет внедрен стандарт "Надлежащая практика фармакологического надзора – GVP", а в Министерстве здравоохранения будет создана электронная база данных о побочных действиях лекарственных средств.

Таможенные склады, где хранятся лекарства и медицинские товары, постепенно будут приведены в соответствие с требованиями правил "Надлежащей практики хранения – GSP". Центр надлежащих практик при Агентстве по развитию фармацевтической отрасли будет реорганизован в государственное учреждение.

Также, реклама препаратов и биологически активных добавок на теле- и радиоканалах будет разрешаться только после получения заключения специального совета, который будет создан при Министерстве здравоохранения.