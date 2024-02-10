Узбекистан и Китай увеличили товарооборот

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Китай вновь занял позицию основного торгового партнёра Узбекистана на фоне значительного роста товарооборота, передает Trend.

Товарооборот с Китаем вырос сразу в 1,5 раза — с 9,06 млрд до 13,7 млрд долларов. Объём экспорта узбекистанской продукции на китайский рынок уменьшился на 6,4% — до 2,46 млрд долларов, а импорт из Поднебесной увеличился в 1,7 раза — до 11,26 млрд долларов.

Россия переместилась на второе место среди торговых партнёров Узбекистана. Общий объём торговли вырос на 5,3%, достигнув 9,88 млрд долларов. Однако экспорт в РФ вырос лишь на 5%, в то время как импорт увеличился на 5,55%.

Товарооборот с Казахстаном сократился на 5,4%, опустившись до 4,4 млрд долларов. Ухудшение показателей также отмечено в торговле с Кыргызстаном, где снижение достигло 24,5%.

Торговля с Турцией продолжает сокращаться второй год подряд, упав до 3,1 млрд долларов в 2023 году, главным образом за счёт снижения экспорта узбекистанских товаров.