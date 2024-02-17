Узбекистан может начать импорт хлопкового волокна из США

БАКУ /Trend/ - Ассоциация "Узтекстильпром" провела переговоры с представителем американской компании Cotton Council International, сообщается в пресс-релизе Ассоциации, передает Trend.

Согласно информации, это событие стало значимым после успешных переговоров с американскими компаниями и организациями.

Отмечается, что под руководством представителя Cotton Council International в странах Европы, Турции, Африки и Центральной Азии Незихи Асланкезера переговоры стали продуктивным обсуждением преимуществ американского хлопка, вопросов организации импорта хлопкового волокна и его финансирования.

Cotton Council International, занимающаяся продвижением хлопкового волокна и продуктов из него на мировом рынке, сотрудничает с Узбекистаном. Организация, имеющая представительства в более чем 20 странах и экспортирующая хлопковое волокно в 50 стран мира, открыла свое представительство в Узбекистане.

В условиях быстрого роста текстильной промышленности в Узбекистане возникает необходимость в импорте хлопка. Поэтому Cotton Council International открыла свое представительство в Узбекистане.

В планы Cotton Council International входят заключение ряда соглашений, направленных на развитие потенциала местных текстильных предприятий.