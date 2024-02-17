В Узбекистане реализуют четыре проекта в сфере водных и земельных ресурсов на $18,6 млн

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошла встреча министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, Азиза Абдухакимова, с главой Глобального экологического фонда (ГЭФ), Карлосом Родригесом, на которой обсуждались реализация проектов фонда в Узбекистане, передает Trend.

В начале февраля Совет ГЭФ выделил 26 миллионов долларов на финансирование пяти проектов региональной программы «Взаимосвязь водных и земельных ресурсов Центральной Азии для восстановления экосистем, улучшения управления природными ресурсами и повышения устойчивости» (CAWLN).

Четыре из пяти проектов на общую сумму 18,6 миллионов долларов будут реализованы с участием Узбекистана при содействии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Среди них:

- Восстановление земель в уязвимых экосистемах Центральной Азии.

- Укрепление интегрированного и комплексного управления водными ресурсами в бассейнах рек Амударья, Зарафшан, Пяндж, Сырдарья и Нарын.

- Комплексное управление природными ресурсами для улучшения сохранения экосистем и биоразнообразия.

«Министры Центральной Азии готовы к региональному сотрудничеству для восстановления экосистем и предотвращения изменения климата. Наши пять стран взаимосвязаны между собой, а регион Центральной Азии — это одна экосистема», — отметил Азиз Абдухакимов.

Глава ГЭФ выразил признательность правительству Узбекистана за твёрдую политическую приверженность защите и сохранению уязвимых экосистем региона Центральной Азии.